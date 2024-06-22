النـزاهـة تضبط موظـفين في وزارتي الماليـة والتجـارة متلبسين بالرشوة بالأنبار

2024-06-22 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لمُوظَّفين اثنين في وزارتي الماليَّة والتجارة بمُحافظة الأنبار، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهمين تمَّ ضبطهما مُتلبّسين بالرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل لفرع المصرف الزراعي في المُحافظة، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، لتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأحد مُوظَّفي المصرف مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة من أحد المُواطنين لقاء تأجيل معاملة تسديد قرضٍ مُترتِّبٍ بذمَّـة أحد الأشخاص".

وأضافت انه "وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكن فريق من ملاكات مكتب تحقيق الأنبار بعد التحرّي والمُتابعة والمُراقبة من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامَّة لتسويق الحبوب في الأنبار؛ إثر قيامه بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات المُسوّقين لمادة الحنطة".

وبينت ان "المُتَّهم لم يسمح لأصحاب تلك العجلات بالدخول إلى الشركة إلا بعد دفع مبلغٍ من المال عن كلّ عجلةٍ"، مُشيرة إلى "ضبط مبالغ الرشوة بحوزته".