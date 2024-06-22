2024-06-22 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على إرهابي وتدمير نفق تحت الأرض للإرهابيين في نينوى.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بواجبين منفصلين ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، وبكمينٍ محكمٍ على إثره أُلقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء تلعفر".وأضافت: "فيما تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود نفق تحت الأرض تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة جبال عداية، حيث يبلغ طوله (60) متراً وبارتفاع (3) أمتار ويحتوي على ثلاث غرف كانت تستخدمها العصابات الإرهابية سابقاً لخزن الأعتدة والمواد اللوجستية آنذاك، وقد تم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافقة للقوات بتدمير وطمر النفق بالكامل".