أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن انتقال نجم الميرنغي إلى ليفربول

2024-06-22 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استفسر نادي ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية التوقيع مع أحد نجوم ريال مدريد الاسباني، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، فان " ليفربول وريال سوسيداد وأندية أخرى عديدة استفسرت عن إمكانية التوقيع مع التركي أردا جولر، لاعب وسط الميرنغي".

وأشارت إلى أن "كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، ومسؤولي الملكي يتمسكون تماما ببقاء جولر مع الفريق في الموسم المقبل".

ويرفض الريال كل عروض رحيل جولر، ويؤكد أنه لا يوجد شك بشأن بقائه، كما أن اللاعب يتمسك بنفس الفكرة.

وأوضحت أن الشكوك حول المساحة التي سيحصل عليها جولر في مباريات الموسم المقبل لا تثير القلق، لأن أنشيلوتي يدرك جيدا إمكانات اللاعب.

ويتوقع ريال مدريد أن تتكرر العروض الراغبة في التوقيع مع جولر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا استمر في تقديم نفس المستوى خلال مباريات يورو 2024.

المصدر: وكالات



