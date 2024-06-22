اندلاع حريق بمخزن داخل مستشفى البنوك

2024-06-22 16:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسل "بغداد اليوم"، باندلاع حريق بمستشفى البنوك "قيد الانشاء" بمنطقة الشعب ضمن العاصمة بغداد، مساء اليوم السبت (22 حزيران 2024)، لأسباب مجهولة.

وقال مراسلنا، إن أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المستشفى وأن فرق الدفاع المدني تحاول مكافحة الحادث في هذه اللحظات.

وأكد أن الانباء الأولية تشير الى احتراق مخزن المستشفى لكن بشكل رسمي، لا توجد لغاية الان انباء عن أي إصابات او مدى الخسائر المادية او توضيحا عن أسباب الحريق.

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