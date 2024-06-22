‌مدن عراقية تسجل اعلى درجات الحرارة على مستوى العالم وتعطيل الدوام في ذي قار

2024-06-22 16:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

سجلت المدن العراقية اعلى درجات الحرارة على مستوى العالم بحسب مؤشرات عالمية، اذ احتلت 11 محافظة، بلغت درجات الحرارة فيها نصف درجة الغليان، مقدمة ترتيب مدن العالم . وبحسب نشرة لمحطة بلاسيرفيل في كاليفورنيا الأمريكية، سجلت مدينة العمارة أعلى درجة حرارة بالعالم، 50.8 درجة مئوية، تلتها بالمرتبة الثانية الناصرية ، 50.8 درجة مئوية، وبالمرتبة الثالثة منطقة الحسين بمحافظة البصرة، 50.5 درجة مئوية، وجاءت الكوت بالمرتبة الرابعة، فيما حلت مدينة مطار الكويت الدولي في الكويت خامسة بدرجة حرارة بلغت 50.5 درجة مئوية. ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي وأعلنت محافظة ذي قار، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد. وذكر