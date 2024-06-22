وزير العمل: مهمتنا إيجاد بيئة آمنة لنزيلات دور تأهيل الاناث ودمجهن بالمجتمع

2024-06-22 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، ان مهمة الوزارة إيجاد بيئة آمنة لنزيلات دور تأهيل الاناث والاستمرار بالعمل من اجل دمجهن بالمجتمع.

ونقل اعلام الوزارة، عن الاسدي قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في دار تأهيل الاناث المشردات بمنطقة الصليخ، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "زيارتنا اليوم للاطلاع على أوضاع الدار والاستماع مباشرة لاحتياجات النزيلات وشكاواهن ان وجدت"، مبينا ان "جولتنا مع وسائل الاعلام في الدار للاطلاع على سريان الخدمات ونقل صورة للرأي العام عن ما تقوم به الحكومة من مهام وما تقدمه وزارة العمل وهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خدمات".

وأضاف الاسدي، "التقينا بالنزيلات في الدار وتحدثنا معهن عن احتياجاتهن وتوفير كل اللازم لهن"، لافتا الى ان "كل ما متوفر في الدار هو محل رضا جميع النزيلات وواجبنا تطوير الخدمات المقدمة لهن".

واكد اننا "سنقوم بإعداد دورات عديدة للنزيلات لتزويدهن بمهارات وحرف تؤهلهن للانخراط مرة أخرى في المجتمع"، منوها الى ان " مهمتنا إيجاد بيئة آمنة لهؤلاء النزيلات والاستمرار بالعمل من اجل دمجهن بالمجتمع، حيث نعتبر كل النزلاء في الدور الايوائية مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية".

وتابع ان "واحدة من مهامنا هو زرع الثقة مرة أخرى في نفوس هؤلاء الفتيات اللواتي تعرضن لظروف اجتماعية خاصة والدولة مهمتها رعاية كل أبنائها وهؤلاء هم جزء من المجتمع ومهمتنا رعايتهن وتوفير كل احتياجاتهن"، مشددا على ان "هذه الدار تخضع لقاضية وواجبها النظر في كل قضايا الفتيات ومتابعة تصرفاتهن و كل فتاة في الدار دخلت بأمر قاضي وهناك متابعة لكل الحالات الفردية للنزلاء والحالة العامة لسلوكياتهن".

واكد الاسدي اننا "نعمل بالاتفاق مع عدد من المعامل والمصانع لتشغيل الفتيات لتكون لديهن إنتاجية وثقة اكثر بأنفسهن"، موضحا اننا "نعمل على توفير كل احتياجات الدور الايوائية ورفع المستويات الاجتماعية والمعيشية والثقافية لجميع النزلاء فيها".