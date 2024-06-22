العمري يعلن الاتفاق على زيادة حصة ذي قار من تجهيز الطاقة الكهربائية

2024-06-22 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، اليوم السبت، الاتفاق مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل، على زيادة حصة ذي قار من تجهيز الطاقة الكهربائية.وذكر بيان لمجلس محافظة ذي قار، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفداً من محافظة ذي قار، التقى بوزير الكهرباء زياد علي فاضل، في بغداد، لبحث سبل تحسين عمل المنظومة الكهربائية في المحافظة في ظل التطرف الحاد بدرجات الحرارة".وأضاف البيان، أن "الوفد يتكون من رئيس مجلس المحافظة عبد الباقي العمري، وعضو مجلس النواب عن المحافظة حسن وريوش، ورئيس لجنة الطاقة عمار الركابي، ورئيس اللجنة الفنية محمد هادي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام أحمد سليم، ورئيس لجنة تقييم الأداء الحكومي سلام جبار".وتابع: "وتركز اللقاء على المطالبة برفع حصة ذي قار من الطاقة الكهربائية، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، والتي جعلتها من ضمن أعلى المدن في العالم بدرجات الحرارة، بالإضافة إلى الوضع البيئي المتطرف في المدينة".ولفت إلى أن "هذا اللقاء يأتي في ظل معاناة أهالي ذي قار من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي".وقال رئيس المجلس، عبد الباقي العمري، بحسب البيان، إنه "ابتداءً من يوم غد الأحد، ستباشر شركات صيانة استثمارية متعاقدة مع الوزارة بدعم وإسناد دائرة التوزيع وقسم الصيانة في ذي قار"، مشيراً إلى "الاتفاق على زيادة حصة المحافظة من تجهيز الطاقة الكهربائية من 1700 ميغاواط إلى 1850 ميغاواط وخلال اليومين المقبلين".وأضاف العمري، أن "مجلس المحافظة استحصل تخويل وزير الكهرباء بمتابعة مديري قطاعات الكهرباء في المحافظة مع منح هؤلاء المديرين صلاحية إعفاء أي مقصر، على أن يتولى المجلس تقييم العمل".وتابع: "طرحنا مقترح إنشاء محطة كهرباء جديدة بسعة 3000 ميغاواط في المحافظة".