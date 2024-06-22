2024-06-22 17:06:46 - المصدر: منصة إيشان

نفت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، منح رجل دين باكستاني جواز سفر عراقي وبطاقة موحدة. وقالت المديرية في بيان ورد لمنصة “إيشان“، إن “قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الصارمة التي تحدد شروط منح الجنسية العراقية بدقة، إذ نصت المواد (6، 7، و11) من القانون على كيفية […]

ظهرت المقالة الداخلية تنفي منح رجل دين باكستاني جواز سفر وبطاقة موحدة أولاً على ايشان.