السيطرة على حريق مستشفى الشعب العام ووزير الداخلية يوجه بفتح تحقيق

2024-06-22 17:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، السيطرة على حريق مستشفى الشعب "قيد الانشاء".

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اشرف شخصياً على عمل فرق الدفاع المدني بمكافحة حادث حريق مستشفى الشعب قيد الإنشاء في العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "الشمري، وجه بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وبنفس السياق، أعلنت محافظة بغداد عن تواجد المحافظ عبد المطلب العلوي بشخصه لمتابعة حادث الحريق حيث تم السيطرة عليه بشكل كامل، بحسب بيان رسمي.

وبحسب التوقيتات المعلنة من قبل وزارة الصحة، من المفترض ان يفتتح المستشفى خلال هذا الشهر، حيث لم يتبقى سوى لمسات أخيرة، حتى جاء حادث الحريق الذي يدل على انه ربما يكون بفعل فاعل نظرا للاهتمام الحكومي العالي المستوى للسيطرة عليه ومعرفة أسبابه.