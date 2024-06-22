معضلة الكهرباء تقود السوداني ووزيره إلى البرلمان

2024-06-22 17:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، يوم السبت، عن تحرك لاستضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، في البرلمان، لمعرفة أسباب تردي الطاقة الكهربائية، فيما حملت حكومة السوداني ككل، مسؤولية تردي هذه الخدمة بالتزامن مع اشتداد درجات الحرارة في البلاد.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تتحمل اليوم مسؤولية تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد، بعد أن انخفضت ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين 6-10 ساعات لكل 24 ساعة، على الرغم من توفر الميزانية الكبيرة وصرف ملايين الدولارات على وزارة الكهرباء".

وأضافت الهلالي، أن "كتاباً رسمياً وجه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للتدخل بشكل عاجل وحل أزمة الكهرباء خصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة في بعض المحافظات العراقية، لكن للأسف لا توجد أي إجابة تذكر".

وشددت على ضرورة قيام رئاسة مجلس النواب بـ"عقد جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشة واقع الكهرباء، واستضافة كل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والمديرين العموميين في الوزارة، لمعرفة أسباب تردي الطاقة الكهربائية ومعالجتها بأسرع وقت ومناقشة الاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار الاستيراد الغاز والكهرباء".

والأسبوع الماضي، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأمين كامل احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود، واستمرار تجهيز المولدات الأهلية.

وأكد السوداني أن الحكومة تولي ملف الكهرباء أولوية خاصة، عبر تواصل عقد الاجتماعات على مدار السنة من أجل التطوير ومعالجة المشاكل الجذرية، وكذلك عبر وضع خطة متكاملة أُدخل فيها الاستثمار طرفاً للمعالجة في تلبية الحاجة للإنتاج، وفي مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك البحث عن موديل اقتصادي يلبّي الطموح.