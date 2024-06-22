محافظة بغداد تعلن إخماد الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب العام

2024-06-22 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب العام.وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي تواجد ميدانياً في مستشفى الشعب العام".واضاف أن "المحافظ اعلن السيطرة على حريق المستشفى".