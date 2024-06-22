2024-06-22 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، انها تتابع حقيقة وجود وفيات في صفوف منتسبي القوى الأمنية بسبب ذروة الحر بالعراق.

وأوضح عضو اللجنة النائب ياسر وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" لجنته تتابع ما تناقلته منصات التواصل والمواقع الخبرية عن تسجيل وفيات لبعض المنتسبين بسبب ذروة الحر في بعض الوحدات العسكرية في العراق"، لافتا الى أن "اللجنة تنتظر تقريرًا رسميًا من اجل بيان مدى مصداقية هذه الانباء والاعداد إن وجدت".

وأضاف، إنه" تواصل مع رئيس اركان الجيش لبحث ملف دعم الجنود في القطعات لمواجهة ذروة الحر ومنها عدم ارتداء الخوذة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة الى مضاعفة الدعم للوحدات المنتشرة في المناطق النائية والبعيدة خاصة في المناطق الحدودية والمنحدرات والتلال وتوفير الدعم اللوجستي وخاصة المياه".

وأشار وتوت الى أن "هناك سلسلة إجراءات ستتخذها رئاسة أركان الجيش خلال الأيام المقبلة من اجل دعم اكبر للمقاتلين والوحدات العسكرية لمواجهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة والامر سيطبق على بقية تشكيلات الداخلية وبقية المؤسسات الأمنية الساندة".

وسجلت مناطق العراق لاسيما في الوسط والجنوب درجات حرارة مرتفعة تخطت الخمسين مئوية في بعض المدن لتسجل الأعلى عالميًا لاسيما في العمارة والبصرة.

وتسببت موجات الحرارة التي يشهدها العراق بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد في محافظة ذي قار التي تعتبر من أكثر المناطق العراقية تأثرًا بالحرارة بسبب موقعها بالجنوب العراقي.

وعادة ما تقوم الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية الى اتخاذ قرارات لمواجهة موجات الحر عبر الإعلان عن تعطيل الدوام الرسمي او منح مجالس المحافظات والمحافظين صلاحية التعطيل.

في حين توصي مديرية الدفاع المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحرائق او تسجيل حوادث بسبب الحرارة ومنها عدم الخروج في وسط النهار او ارتداء قبعات لحماية فروة الرأس من الشمس او عدم ترك العطور او المواد الكيماوية داخل العجلات.