ذي قار تعلن زيادة حصتها من الكهرباء وإدخال شركات صيانة استثمارية ساندة لدوائرها

2024-06-22 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، يوم السبت، موافقة وزير الكهرباء زياد علي فاضل على زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، وإدخال شركات صيانة استثمارية ساندة للدوائر الحكومية المختصة بذي قار.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من حكومة ذي قار برئاسة رئيس مجلس محافظة ذي قار عبدالباقي العمري بوزير الكهرباء، حيث تم التوصل إلى إدخال شركات صيانة استثمارية متعاقدة مع الوزارة لدعم وإسناد دائرة التوزيع وقسم الصيانة في ذي قار، بدءا من يوم غد الأحد، فضلا عن الاتفاق على زيادة حصة المحافظة من تجهيز الطاقة الكهربائية من 1700 ميغاواط إلى 1850 ميغاواط وخلال اليومين المقبلين".

واضاف ، ان "مجلس المحافظة استحصل تخويل وزير الكهرباء بمتابعة مديري قطاعات الكهرباء في المحافظة مع منح هؤلاء المديرين صلاحية إعفاء أي مقصر، على أن يتولى المجلس تقييم العمل، اضافة الى طرح مقترح إنشاء محطة كهرباء جديدة بسعة 3000 ميغاواط في المحافظة من اجل زيادة انتاج المحافظة من الطاقة الكهربائية ".

وشدد الوفد، على "ضرورة الاسراع باكمال ربط خط 400 (كي في) بين محطة الرميلة ومحطة جنوب الناصرية والمحطة المركبة الغازية واكماله خلال المدة القصيرة القادمة والذي سيسهم بفك الاختناقات داخل المحافظة والصعود بالأحمال، والاسراع كذلك بتوقيع العقد مع شركة GE الأمريكية لإكمال المرحلة الثانية المحطة المركبة الغازية بواقع 250 ميكاواط، اضافة الى اكمال بنود العقد مع شركة سيمنز الألمانية بشأن المحطة المركبة الغازية/ المرحلة الثانية بواقع 1921 ميكاواط وضرورة الاسراع بتنفيذها".

وطالب الوفد، بـ" تجهيز المحافظة باليات تخصصية وتجهيز فروع ذي قار وشمال الناصرية بالمحولات والاعمدة والاسلاك، ومتابعة موضوع توسعة المحطة الحرارية من خلال اضافة وحدتين جديدة بواقع 600 ميكا ضمن موازنة 2024 لأجل زيادة الإنتاج في المحافظة، وتجهيز المحافظة بمتنقلات جديدة بواقع 7 متنقلات 33 kv و3 متنقلات 132 kv، فضلا عن الاسراع بربط خطوط جديدة 132 kv من محطة الرميلة الاستثمارية لمحطة الفهود الثانية والاسراع باحالة محطة الاهوار الثانوية 400 kv لفك الاختناقات في مناطق جنوب الناصرية واكمال ربط محطة الكرمة الثانوية المتنقلة 132 kv بكامل خطوطها".

بدوره، كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار، عمار الركابي، عن أبرز ما تم تقديمه لوزير الكهرباء من طلبات عاجلة لغرض رفد المحافظة في فصل الصيف الحالي.

وذكر الركابي لوكالة شفق نيوز، ان "الوفد استحصل موافقة الوزارة على تزويد ذي قار من حصة تجهيز الطاقة بواقع 1800 ميگاواط يومياً وهي كمية كافية لتجهيز المحافظة بواقع 4 ساعات تشغيل مقابل 2 إطفاء، كما طالب الوفد الوزير بتزويد المحافظة بـ10 محطات متنقلة نوع 31.5 MVA وخطوط 33kv بطول 20 كم"، لافتا إلى أن "الوفد طالب ايضاً باستحداث خطوط 11kv بطول 40 كم في مناطق المحافظة كافة".

وأشار الركابي، إلى ان "الوزير وافق على تزويد المحافظة بـ400 محولة كهرباء نوع 400kva، فضلا عن تزويدها بآليات إنارة عدد 10".

واكد الركابي، ان "الوفد شدد على ضرورة نقل الكوادر الفائضة عن الحاجة من شبكات النقل والتوليد إلى دوائر التوزيع لغرض المساهمة في تعويض النقص الحاصل بموظفيهم".