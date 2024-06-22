2024-06-22 17:54:06 - المصدر: منصة إيشان

دعت منظمة العمل الدولية، اليوم السبت، الحكومة العراقية تحديد ساعات العمل وتنظيم حملات توعية بشأن الاجهاد الحراري للتخفيف من شدة ارتفاع الحرارة. وقالت المنسقة القطرية للمنظمة في العراق مها قطاع، في بيان، حصلت عليه منصة “إيشان“، إن “العراق واحدا من بين اكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية في المنطقة العربية، تحث منظمة العمل الدولية حكومة العراق […]

ظهرت المقالة بسبب شدة الحر.. الحكومة العراقية تصطدم بدعوات دولية لتحديد ساعات العمل أولاً على ايشان.