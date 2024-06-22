2024-06-22 17:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إخماد الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب قيد الإنشاء. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث الحريق الذي نشب في مستشفى الشعب قيد الإنشاء”. وأضافت، أن “الوزير عبد الأمير الشمري، وجه بفتح تحقيق بحادث الحريق، بعد سيطرة فرق الدفاع المدني على […]

ظهرت المقالة إخماد حريق مستشفى الشعب.. ووزير الداخلية يوجه بفتح تحقيق في الحادث أولاً على ايشان.