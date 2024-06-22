الداخلية العراقية تعلن السيطرة على حريق مستشفى الشعب ببغداد

2024-06-22 18:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت، السيطرة على حريق نشب في مستشفى قيد الإنشاء في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الأداء المهني وسرعة وصول فرق الدفاع المدني إلى محل حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب قيد الإنشاء في العاصمة بغداد حال دون اتساع الحادث إلى أماكن أخرى.

واشار إلى أن الحريق اندلع داخل غرفتين وبعض الأثاث وتم السيطرة على الحريق بالكامل.