الداخلية تكشف حجم الخسائر في مستشفى الشعب بعد إخماد الحريق داخله

2024-06-22 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، عن حجم الخسائر في مستشفى الشعب بعد إخماد الحريق.

وقال ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأداء المهني وسرعة وصول فرق الدفاع المدني إلى محل حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب قيد الإنشاء في العاصمة بغداد حال دون اتساع الحادث إلى أماكن أخرى".

وأضاف، إن "الحادث، تسبب فقط في حريق داخل غرفتين وبعض الأثاث وتم السيطرة عليه بالكامل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، السيطرة على حريق مستشفى الشعب "قيد الانشاء".

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اشرف شخصياً على عمل فرق الدفاع المدني بمكافحة حادث حريق مستشفى الشعب قيد الإنشاء في العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "الشمري، وجه بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وبنفس السياق، أعلنت محافظة بغداد عن تواجد المحافظ عبد المطلب العلوي بشخصه لمتابعة حادث الحريق حيث تم السيطرة عليه بشكل كامل، بحسب بيان رسمي.

وبحسب التوقيتات المعلنة من قبل وزارة الصحة، من المفترض ان يفتتح المستشفى خلال هذا الشهر، حيث لم يتبق سوى لمسات أخيرة، حتى جاء حادث الحريق.