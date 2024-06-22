2024-06-22 18:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى التحالف الدولي ضد داعش، يوم السبت، استهداف أحد عناصر الفصائل العراقية، على الحدود مع سوريا.

وقال بيان للتحالف، إن "التقارير التي تفيد بأن القوات الأميركية أو قوات التحالف نفذت غارة جوية على الحدود العراقية السورية، الجمعة، غير صحيحة".".

وأضاف بيان قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب- على حسابه على منصة أكس أنه "لم تحدث مثل هذه العملية".

وأمس الجمعة، أعلنت "كتائب سيد الشهداء" إحدى أبرز الفصائل العراقية، مقتل أحد عناصرها في قصف امريكي استهدف عجلته، اثناء دورية للرصد والاستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية

وقتل ثلاثة عناصر موالين لإيران، بينهم عراقيان، في غارة جوية لم تتضح هوية الجهة التي شنتها ليلا على شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

واستهدفت الغارة، وفق المرصد، موقعا في محافظة دير الزور، حيث تنتشر مجموعات موالية لطهران في المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال عند الحدود العراقية.

وأفاد المرصد عن "دوي انفجار عنيف جراء ضربة جوية نفذتها طائرة مجهولة ليل الجمعة على موقع في بلدة في ريف البوكمال"، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع العراق.

وتعد المنطقة الحدودية بين شرق سوريا والعراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية.