2024-06-22 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، محافظ كركوك راكان الجبوري بالضغط على مدير هيئة الاستثمار في المحافظة، فيما أشار إلى أن قرار إعفائه تقف وراءه "منافع شخصية للمحافظ".

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مدير هيئة استثمار كركوك دلير زيدان تعرض لضغوطات كبيرة من قبل المحافظ وشقيقه، بهدف تحويل ملكية أكثر من 280 دونما، ولدينا الأدلة والوثائق".

وأضاف، إن "المحافظ خالف القانون والصلاحيات بإعفاء مدير هيئة الاستثمار، كون الإقالة خاصة بمجلس الوزراء أو رئيس هيئة الاستثمار، باعتبار أن الهيئة مستقلة وغير خاضعة لسلطة المحافظة، والقضاء الإداري سيحكم لصالح المدير".

وأشار صمد إلى أن "المحافظ يدعي أن مدير هيئة الاستثمار يعمل لصالح حزبه، وهذا ادعاء غير صحيح، كون المدير يمارس عمله بشكل مهني".

يذكر أن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري أصدر في (6 حزيران 2024)، قرارًا بإعفاء مدير هيئة الاستثمار في المحافظة دلير زيدان من منصبه، إلا أن الأخير لا يزال يمارس مهامه حتى يوم 13 حزيران (قبل عطلة عيد الأضحى).

فيما تشير المعلومات الى انه بعد عطلة العيد قد تكون حكومة بغداد او المحكمة الاتحادية العليا هي الفيصل بحسم القصة.