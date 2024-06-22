قائممقام الفلوجة يوجه بمنع السباحة في نهر الفرات "للحد من حالات الغرق"

2024-06-22 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

وجه قائممقام الفلوجة فيصل خالد العيفان، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، بمنع السباحة في نهر الفرات في ظل تزايد حالات الغرق.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العيفان، زار نهر الفرات ووجه بمنع السباحة فيه ونشر أفواج الطوارئ والشرطة النهرية لمنع السباحة، حيث تسببت هذه الظاهرة بغرق العديد من الشباب خلال هذه الأسبوع، وكان آخرها حادثة غرق يوم أمس لم يُعثر على الجثة حتى الآن".

وناشد قائممقام الفلوجة الأهالي بـ"ضرورة منع أبنائهم من السباحة في النهر حفاظاً على أرواحهم، مشيراً إلى وجود مسابح في المدينة لمن يرغب في السباحة بأمان"، بحسب البيان.