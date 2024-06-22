الديوانية.. وصول 18 محولة كهرباء ضمن حملة فك الاختناقات

2024-06-22 18:36:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلن مجلس محافظة الديوانية، اليوم السبت، وصول 18 محولة إلى مخازن الكهرباء في المحافظة ضمن حملة فك الاختناقات والنهوض بواقع المنظومة.وأكد مسؤول الإعلام في مجلس محافظة الديوانية خالد التميمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "وصول 18 محولة إلى مخازن كهرباء المحافظة"، مبينا، أن "ذلك يأتي على خلفية الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس محافظة الديوانية المهندس محمد الحاج شخير الغانمي لمكتب رئيس الوزراء".وأشار إلى، أن "المحولات الكهربائية وصلت إلى قضاء سومر التابع لمحافظة الديوانية كما وصلت دفعة أولى من الأسلاك والأعمدة"، لافتا إلى، أنه "بذلك التجهيز ارتفع العدد المجهز للمحافظة لنحو 200 محولة".ولفت إلى، أنه "مع الصلاحيات الممنوحة لمدير التوزيع ومسؤولي القطاعات، لن يكون هناك أي تهاون في مسألة إصلاح الأعطال وتحسين الشبكة الكهربائية".