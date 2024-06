2024-06-22 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

يُعاني العراق بشكل عام ومحافظة ذي قار بشكل خاص من شح مائي حاد، يُهدد الأمن الغذائي ويُعيق التنمية المستدامة، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، برز دور المهندس عبد الباقي العمري، رئيس مجلس محافظة ذي قار، كقائد مُلهم سعى جاهداً لمعالجة هذه الأزمة.واشرف العمري مذ كان موظفاً في وزارة الموارد المائية...

The post جهود جبارة لإنقاذ ذي قار من براثن الشح المائي: شكر وتقدير للمهندس عبد الباقي العمري/ابو روان العمري appeared first on شبكة اخبار الناصرية.