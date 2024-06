2024-06-22 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مدير الدفاع المدني في ذي قار أن المحافظة شهدت 166 حادث حريق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، توزعت على مناطق الناصرية وضواحيها. وأوضح العميد أحمد حسن في تصريح لإذاعة الناصرية المحلية أن 70-80% من هذه الحرائق سببها تماس كهربائي أو رداءة التوصيلات الكهربائية، بالإضافة إلى إهمال إجراءات السلامة...

