2024-06-22 19:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم السبت، أن تسجل خمس محافظات عراقية غداً الأحد درجة حرارة تتخطى 50، مرجحاً ارتفاع معدلات الرطوبة نسبياً.

وقال السلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يستمر تأثير الكتلة الحارة على أجواء البلاد والطقس في المناطق كافة سيكون صحوا وحارا مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية في حين تظهر بعض السحب المتفرقة بعد الظهر".

واشار الى أن "الرياح ستكون جنوبية شرقية في البصرة وميسان ومتغيرة الاتجاه في بقية المدن خفيفة الى معتدلة السرعة من 10 الى 15 كم".

وأوضح السلامي أن "درجات الحرارة العظمى غدا تكون مقاربة في الشمال وتنخفض قليلا في الوسط والفرات الاوسط في حين ترتفع في المنطقة الجنوبية ومن المتوقع أن تسجل دهوك 40، والموصل 45 واربيل 45 وكركوك 45 والسليمانية 40 وديالى 48 وصلاح الدين 47 والانبار 46 وبغداد 48 وكربلاء 47 وبابل 48 والديوانية 48 والنجف 47 وواسط 50 والسماوة 50 وميسان 51 وذي قار 51 والبصرة 52".

كما أشار الى أن "مناطق الجنوب قد تسجل يوم غد درجات تصل الى 53 في الظل".