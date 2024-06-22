بسبب الحاجة لـ 100 ميغا واط.. نائب عن ديالى يهدد بإطفاء محطة بـ 700 ميغا عن كهرباء العراق!

2024-06-22 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هدد النائب احمد الموسوي، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، بإطفاء اكبر محطة غازية شرق العراق، والتي تنتج اكثر من 700 ميغا واط، بسبب حاجة المحافظة لـ 100 ميغا واط إضافية.

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى تمر بظروف استثنائية بسبب ازمة الكهرباء والتي بلغت مستويات حرجة في الأيام الأخيرة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة يرافقها تردي كبير في التجهيز لمناطق واسعة ومترامية".

وأضاف، إنه "من خلال جولاتنا تم رصد أسباب عدة لتردي التجهيز في ديالى ابرزها التلاعب في المحطات الثانوية وعدم توزيع الحصص بعدالة وانصاف من قبل الموظفين وهناك لجان متابعة شكلت من اجل محاسبة المقصرين".

وأشار الى أن "ديالى تحتاج الى اكثر من 100 ميغا واط إضافية على استحقاقها الحالي والذي يصل الى نحو 900 ميغا واط من اجل توفير تجهيز 12 ساعة يوميا بدون أي انقطاع وهذا الامر يقع على عاتق الوزارة".

وأشار الى أنه "سيزور وزارة الكهرباء الأسبوع الجاري وفي حال عدم التعاون سنتخذ خطوة وهي إطفاء المحطة الغازية في المنصورية شرق ديالى لحين نيل استحقاق المحافظة مثل بقية المحافظات الأخرى".

يذكر ان محطة المنصورية الغازية تقع ضمن حدود ديالى وتعد اكبر محطة شرق البلاد وتنتج قرابة 700 ميكا واط انشاتها شركة فرنسية قبل 10 سنوات من الان.

وتشكو العديد من المحافظات من "عدم العدالة" بتوزيع الكهرباء ومنح حصصها الى محافظات أخرى، في إشكالية ملتبسة دون توضيح لكيفية توزيع الاستحقاقات من اصل حجم الإنتاج الكلي.