وزير الصحة: لم نسجل أي خسائر بشرية نتيجة حريق مستشفى الشعب العام

2024-06-22 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم السبت، أنه "لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية نتيجة حريق مستشفى الشعب العام.وقال الحسناوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حادث مؤسف اصاب مستشفى الشعب العام بعد اندلاع حريق في غرفتين فيها"، مبيناً أنه "بعد الاطلاع على واقع المستشفى تبين ان الحريق اصاب غرفتين فقط، وهناك خسائر مادية ولكن المستشفى سليم، كما أنه لا توجد اي خسائر بشرية".وأضاف أن "الشركة المسؤولة عن المستشفى ستعيد تأهيل الأجزاء المتضررة في المستشفى، وسيتم اعادتها إلى ما كانت عليه".بدوره أوضح وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن "سرعة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الحريق ساهمت بتقليل حجم الخسائر".