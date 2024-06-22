2024-06-22 19:48:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “مراعاةً لظروف ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصًا أوقات الذروة، وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عمومًا والموظفين خصوصًا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وجّه السوداني ما يأتي: يكون […]

ظهرت المقالة السوداني يوجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي نظراً لارتفاع درجات الحرارة أولاً على ايشان.