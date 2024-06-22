2024-06-22 19:48:07 - المصدر: منصة إيشان

قال وزير الصحة، صالح الحسناوي، إن “الحريق في مستشفى الشعب العام كان في غرفتين فقط وسيتم إعادة تأهيلهما، ولا توجد أي خسائر بشرية”. وذكر الحسناوي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “حادثاً مؤسفاً أصاب مستشفى الشعب العام بعد اندلاع حريق في غرفتين فيها”، مبيناً أنه “بعد الاطلاع على واقع المستشفى تبين ان الحريق اصاب غرفتين […]

ظهرت المقالة لا خسائر بشرية.. وزير الصحة: غرفتان فقط احترقتا في مستشفى الشعب وسنُعيد تأهيلهما أولاً على ايشان.