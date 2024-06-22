2024-06-22 19:48:07 - المصدر: منصة إيشان

قال تقرير إخباري، إن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أيزنهاور”، تستعد لمغادرة البحر الأحمر والتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط. ووفق التقرير الذي نشره موقع معهد البحرية الأمريكية، فإن “أيزنهاور” والطرادات المرافقة لها ستغادر إلى البحر الأبيض المتوسط، بينما ستظل المدمرات المرافقة لها في الأسطول الخامس. وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن التحركات الاستراتيجية […]

ظهرت المقالة بعد جولة بوتين.. واشنطن تدفع بحاملة الطائرات “أيزنهاور” إلى البحر المتوسط أولاً على ايشان.