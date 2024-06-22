2024-06-22 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوجز الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، حالة الطقس في العراق ليوم غد الاحد، حيث ستسجل 5 محافظات درجات حول الـ50 مئوية.

وقال السلامي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "يستمر تأثير الكتلة الحارة على اجواء البلاد"، مبينا ان "الطقس في المناطق كافة سيكون صحوا وحارا مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية في حين تظهر بعض السحب المتفرقة بعد الظهر".

واشار الى ان "الرياح جنوبية شرقية في البصرة وميسان ومتغيرة الاتجاه في بقية المدن خفيفة الى معتدلة السرعة من 10 الى 15 كم".

وبين ان "درجات الحرارة العظمى غدا تكون مقاربة في الشمال وتنخفض قليلا في الوسط والفرات الاوسط في حين ترتفع في المنطقة الجنوبية ومن المتوقع ان تسجل".

وستكون درجات الحرارة كالاتي:

دهوك 40

الموصل 45

اربيل 45

كركوك 45

السليمانية 40

ديالى 48

صلاح الدين 47

الانبار 46

بغداد 48

كربلاء 47

بابل 48

الديوانية 48

النجف 47

واسط 50

السماوة 50

ميسان 51

ذي قار 51

البصرة 52

وبين ان "مناطق الجنوب قد تسجل يوم غد درجات تصل الى 53 في الظل"، مشيرا الى ان "موعد شروق الشمس غدا في بغداد الساعة 04:54 صباحا اما معود غروبها سيكون عند الساعة 07:16 مساء".