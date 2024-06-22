نظرة عن كثب.. كيف يعيش المسنون في دور الإيواء بالعراق؟

2024-06-22 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت عضو لجنة العمل النيابية النائب نور نافع، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، مشاكل دور المسنين في العراق، فيما اشارت الى أن تعديل القانون الجديد أعاد ارتباط الدور بوزارة العمل وهو ما سيحسن من الخدمات المقدمة لهم.

وقالت نافع في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اهم المشاكل التي تواجه دور المسنين في المحافظات كانت نقل الصلاحيات للحكومات المحلية الأمر الذي تسبب بتأخر توفير التخصيصات المالية وهذا انعكس سلباً على توفير الغذاء والاحتياجات للمسنين".

وأضافت، إن "الحكومات المحلية تتحجج بوزارة المالية ووزارة العمل تتحجج بنقل الصلاحيات، لذلك بالتعديل الأخير الذي عملت عليه لجنتنا في لجنة العمل النيابية تمت إعادة ارتباط الدور بوزارة العمل".

وأشارت الى أنه "لا توجد احصائيات دقيقة لدينا بشأن نسبة الذكور والإناث في الدور لكن الغالب هي نساء بحسب الزيارات"، لافتة الى أن "هنالك تفانٍ بإداء الواجب الوظيفي من قبل موظفي الدور".

ويضم العراق 14 داراً لإيواء العجزة فيما تسجل تقارير ترديًا نسبيا بالخدمات المقدمة في وقت سابق بسبب التخصيصات، الا ان هناك تحسنا نسبيا بدأت اللجان البرلمانية ومنظمات حقوق الانسان تلمسه.