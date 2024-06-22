وزير الكهرباء يصدر 8 توجيهات صارمة لمسؤولي مخازن التوزيع

2024-06-22 20:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

أجرى السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،زيارة لمخازن الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ، ومخازن فرع توزيع كهرباء الصدر ، يرافقه معاون مدير عام توزيع كهرباء بغداد المهندس محسن فنجان ، وعدد من المسؤولين ،ليشرف على توفير جميع مواد ومعدات الشبكة الكهربائية ( محولات ، أسلاك ، قابلوات ، معدات ربط ، قواطع دورة ، أعمدة ) ، والتي جرى تأمينها بالكامل لصالح مشاريع معالجة الاختناقات ، وتصليح الأعطال والعوارض التي تحصل على الشبكة ، بما يستدعي تبديل المحولات المعطوبة بأسرع وقت .

وأشار خلال توجيهاته ، نمنع منعاً باتاً بعد اليوم قبول تعطيل معالجة شكاوى المواطنين ، أو تحميلهم اي مسؤولية لشراء المعدات ،

وعلى مسؤولي القطاعات ومراكز الصيانة تعزيز رصيدهم المخزني الدوار من هذه المعدات في صياناتهم ، تواكبها فرقهم الفنية بسرعة المعالجة .

ووجه الوزير على مسؤولي المخازن ،

● تأمين المواد الحاكمة والتدقيق عليها ، وتذليل الروتين خلال تسليم حصة قطاعات الصيانة .

● اعتماد المستندات الاصولية ، وتعزيز المخازن بشكل دوري .

● التدقيق الدوري على تعزيز توافر رصيد مخزني مدور .

● توفير آلاليات الملائمة لنقل المعدات وحفظها بطريقة ملائمة .

● اعلام المدير العام ومعاونيه لما موجود من رصيد مخزني ومعدات ، ليتسنى له إمكانية استخدامها .

● اكمال إجراءات الفحص الدوري للمواد ومطابقتها واعتماد الشهادات المختبرية .

● المناقلة بين مواد الخطة الاستثمارية والتشغيلية بحسب الحاجة ، على أن يجري تعويضها حين التوفر .

● إعداد كشوفات كاملة لتأهيل المنشأ المدني لموقع المخازن ، وتأمينها بشكل ملائم ومراقبتها بالكاميرات ، مع منع دخولها الا من المخولين .