الدفاع المدني في الناصرية يعلن عن إجراءات استباقية لمواجهة حرائق الصيف

2024-06-22

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار عن بدء تنفيذ خطة تدابير وقائية لتجنب حوادث الحريق مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في المحافظة. وقال مدير الدفاع المدني في ذي قار، العميد أحمد حسن، في تصريح لإذاعة الناصرية، إن الخطة تهدف إلى رفع جاهزية الفرق للتعامل مع...

