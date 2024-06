وزير الكهرباء يوافق على تزويد ذي قار بـ 10 محطات متنقلة و400 محولة كهربائية

2024-06-22 20:40:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، عن موافقة وزير الكهرباء، المهندس زياد فاضل، على تزويد المحافظة بـ 10 محطات متنقلة نوع 31.5 MVA وخطوط كهربائية بطول 20 كم، فضلاً عن استحداث خطوط 11kv بطول 40 كم في مناطق المحافظة كافة. وأضاف العمري في بيان تلقته...

