الزراعة تعلن عن خطة لزيادة إنتاج الثروة السمكية عبر 4 مسارات

2024-06-22 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، خطة لزيادة إنتاج الثروة السمكية عبر 4 مسارات.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة مهدي سهر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل على دعم مشاريع الأقفاص العائمة لزيادة إنتاج الأسماك وهو ما سينعكس على الأسعار أيضا"، مبينا، أن "هناك تشجيعا على اتباع هذا الخيار عبر إقامة دورات إرشادية وبحثية من قبل وزارة الزراعة وهو المسار الأول".وأضاف، أن "هذا الأمر يدعم ببرنامج لمشاريع النظام المغلق (الأقفاص) باستخدام الطاقة الشمسية، حيث ستكون هناك قروض لمربي الثروة السمكية لنصب منظومات للطاقة الشمسية لتكون عاملا حاسما في زيادة حجم الثروة السمكية".وأكد، أنه "سيتم أيضا توفير حصص مائية مقننة من خلال اعتماد مربي الثروة السمكية على المياه الجوفية وهو المسار الثاني، في حال كانت صالحة للاستخدام في تربية مشاريع الثروة السمكية".ولفت إلى، أن "العملية تتضمن مسارين آخرين، ثالث ورابع يقضيان بتنظيم عملية تنظيم تربية الثروة السمكية من خلال منح المربين إجازات ممارسة المهنة، وكذلك إزالة التجاوزات على حصص المياه".