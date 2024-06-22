2024-06-22 20:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال عضوان في مجلس محافظة كركوك، يوم السبت، إنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، مشيرين الى ترقب للاجتماع الرابع بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة ائتلاف إدارة الدولة من أجل رسم ملامح الحكومة الجديدة.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسن مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "اي تبليغ رسمي لم يصلنا لغرض عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى"، مضيفاً "تواصلنا مع باقي أعضاء مجلس محافظة كركوك ولم يتم تحديد هذا الأسبوع لعقد الجلسة".

وأكد مجيد أن "الحوارات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء في ائتلاف ادارة الدولة مع قادة الكتل الفائزة تأتي لحلحلة المشاكل وتجاوزها للوصول الى اتفاق مشترك لتسمية المحافظ وتقسيم السلطات بين جميع مكونات كركوك".

وتابع أن "كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك تعمل مع باقي الأعضاء على تجاوز الخلافات والوصول لصيغة مشتركة ترضي جميع الأطراف وتساهم في تشكيل حكومة كركوك المحلية لتكون ادارة قوية توفر الخدمات وتبني المشاريع لجميع اهالي كركوك دون تمييز".

وفي السياق؛ قال عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، إن "أي اتفاق لعقد جلسة مجلس محافظة كركوك لا يوجد وهذا كلام غير صحيح". وأضاف أن "الجلسة الرابعة المقرر عقدها بعد عطلة عيد الاضحى برئاسة رئيس الوزراء مع قادة الكتل الرئيسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك يمكن لها أن ترسم ملامح تشكيل ادارة كركوك وموعد عقد جلسة رسمية لمجلس محافظة كركوك".

ومنذ أكثر من خمسة أشهر فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ.

وفي 21 شباط من العام الحالي، أشرف رئيس الوزراء، على اجتماع ضم جميع الكتل الفائزة وحدد مهلة حتى 3 آذار الماضي لإعداد المقترحات المتعلقة بتشكيل إدارة جديدة للمحافظة وتشكيل حكومة محلية مشتركة.