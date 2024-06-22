2024-06-22 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وزارة التربية تعلن استئناف الامتحانات الوزارية بدءا من يوم غد .. مؤكدةً استمراريتها رغم العطل المحلية





أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية استئناف الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية بدءا من يوم غد الاحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٣ بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وحسب الجدول المعلن، مؤكدا بأنها مستمرة ولن تتوقف رغم العطل التي تقرها الحكومة المحلية في بعض المحافظات بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،ناقلا توجيهات وزير التربية الى مديري المراكز الامتحانية بالاشراف على إدامة القاعات استعدادا للامتحانات وتوفير المستلزمات اللوجستية الضرورية من ماء بارد وثلج ضمان لراحة الممتحنين، وسط امنيات الموفقية والنجاح للطلبة الأعزاء



