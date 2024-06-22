وزير الكهرباء يزور مخازن بغداد ويوجه بعدم التأخر بتجهيز مراكز الصيانة بقطع الغيار

2024-06-22 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الكهرباء ‏زياد علي فاضل، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، بتأمين كميات كافية من قطع الغيار خلال فصل الصيف ‏وعدم التأخر بتجهيز مراكز الصيانة خلال زيارته مخازن كهرباء بغداد.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "فاضل، اجرى زيارة إلى قسم المخازن المركزية لكهرباء بغداد، لمتابعة الوضع الحالي للمخزون المركزي من قطع الغيار، حيث اطلع ‏على الرصيد المتاح, وأصدر توجيهاته بتأمين كميات كافية من المواد الحاكمة خلال فصل ‏الصيف". ‏

وشدد الوزير على "تقليل الروتين الإداري, وعدم التأخر في تجهيز المواد اللازمة لقواطع ‏الصيانة، لضمان استقرار واستدامة الطاقة المجهزة للمواطنين"، بحسب البيان. ‏

ووفقا للبيان، فقد "استمع فاضل من العاملين في المخازن إلى بعض المعوقات التي تواجههم، ووجه بحلها بشكل ‏سريع لتسهيل العمل وتحقيق الأهداف المنشودة".‏

وفي خطوة تقديرية لجهود العاملين، وجه الوزير بـ"تكريم الملاكات العاملة في المخازن، مثمناً ‏تفانيهم في العمل واستمرارهم بتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة لضمان ديمومة التيار الكهربائي ‏وخدمة المواطنين".