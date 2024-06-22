البرتغال تلتحق بركب المتأهلين بعد ترويض تركيا في اليورو

2024-06-22 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكتسح المنتخب البرتغالي نظيره التركي، بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بيورو 2024.

وسجل ثلاثية البرتغال برناردو سيلفا (الدقيقة 21)، صامت أكايدن بالخطأ في مرماه (28) وبرونو فرنانديز (56).

وبهذا الفوز، تصدر البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة ب 6 نقاط ويتأهل رسميا لدور ال16 من البطولة، بينما يظل المنتخب التركي بالمركز الثاني ب3 نقاط وينتظر للجولة الأخير لحسم تأهله.