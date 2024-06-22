البرتغال تقسو على تركيا وتبلغ ثمن نهائي اليورو

2024-06-22 21:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح المنتخب البرتغالي نظيره التركي، بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بيورو 2024.وسجل ثلاثية البرتغال كل من برناردو سيلفا في الدقيقة 21، وصامت أكايدن بالخطأ في مرماه بالدقيقة 28، وبرونو فرنانديز في الدقيقة 56".وبهذا الفوز، تصدرت البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة بـ 6 نقاط، لتتأهل رسميا لدور الـ 16 من البطولة، فيما بقي المنتخب التركي بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، لينتظر الجولة الأخيرة من أجل حسم بطاقة التأهل".