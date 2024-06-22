وزير الكهرباء يوجه بعدم التأخر في تجهيز مراكز الصيانة بقطع الغيار ‏

2024-06-22 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الكهرباء ‏زياد علي فاضل، اليوم السبت، بعدم التأخر في تجهيز مراكز الصيانة بقطع الغيار وتأمين كميات كافية من المواد الحاكمة خلال فصل ‏الصيف. ‏وقالت الوزارة في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار جهوده ومتابعاته المتواصلة لعمل المنظومة الكهربائية، أجرى وزير الكهرباء ‏زياد علي فاضل، اليوم السبت، زيارة إلى قسم المخازن المركزية لكهرباء بغداد".وأضافت، أن "الزيارة تهدف إلى متابعة الوضع الحالي للمخزون المركزي من قطع الغيار، حيث اطلع سيادته ‏على الرصيد المتاح وأصدر توجيهاته بتأمين كميات كافية من المواد الحاكمة خلال فصل ‏الصيف".وشدد الوزير- وفقا للبيان- على "تقليل الروتين الإداري وعدم التأخر في تجهيز المواد اللازمة لقواطع ‏الصيانة؛ لضمان استقرارية واستدامة الطاقة المجهزة للمواطنين".واستمع الوزير من العاملين في المخازن إلى بعض المعوقات التي يواجهونها، ووجه بـ "حلها بشكل ‏سريع؛ لتسهيل العمل وتحقيق الأهداف المنشودة".وأشار البيان إلى، أنه "في خطوة تقديرية لجهود العاملين، وجه الوزير بتكريم الملاكات العاملة في المخازن، مثمناً ‏تفانيهم في العمل واستمرارهم بتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة لضمان ديمومة التيار الكهربائي ‏وخدمة المواطنين".