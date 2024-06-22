وزير الكهرباء يوجه بعدم التأخر في تجهيز مراكز الصيانة بقطع الغيار
2024-06-22 21:48:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، بعدم التأخر في تجهيز مراكز الصيانة بقطع الغيار وتأمين كميات كافية من المواد الحاكمة خلال فصل الصيف.
وقالت الوزارة في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار جهوده ومتابعاته المتواصلة لعمل المنظومة الكهربائية، أجرى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، زيارة إلى قسم المخازن المركزية لكهرباء بغداد".
وأضافت، أن "الزيارة تهدف إلى متابعة الوضع الحالي للمخزون المركزي من قطع الغيار، حيث اطلع سيادته على الرصيد المتاح وأصدر توجيهاته بتأمين كميات كافية من المواد الحاكمة خلال فصل الصيف".
وشدد الوزير- وفقا للبيان- على "تقليل الروتين الإداري وعدم التأخر في تجهيز المواد اللازمة لقواطع الصيانة؛ لضمان استقرارية واستدامة الطاقة المجهزة للمواطنين".
واستمع الوزير من العاملين في المخازن إلى بعض المعوقات التي يواجهونها، ووجه بـ "حلها بشكل سريع؛ لتسهيل العمل وتحقيق الأهداف المنشودة".
وأشار البيان إلى، أنه "في خطوة تقديرية لجهود العاملين، وجه الوزير بتكريم الملاكات العاملة في المخازن، مثمناً تفانيهم في العمل واستمرارهم بتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة لضمان ديمومة التيار الكهربائي وخدمة المواطنين".
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، بعدم التأخر في تجهيز مراكز الصيانة بقطع الغيار وتأمين كميات كافية من المواد الحاكمة خلال فصل الصيف.
وقالت الوزارة في بيان - تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار جهوده ومتابعاته المتواصلة لعمل المنظومة الكهربائية، أجرى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، زيارة إلى قسم المخازن المركزية لكهرباء بغداد".
وأضافت، أن "الزيارة تهدف إلى متابعة الوضع الحالي للمخزون المركزي من قطع الغيار، حيث اطلع سيادته على الرصيد المتاح وأصدر توجيهاته بتأمين كميات كافية من المواد الحاكمة خلال فصل الصيف".
وشدد الوزير- وفقا للبيان- على "تقليل الروتين الإداري وعدم التأخر في تجهيز المواد اللازمة لقواطع الصيانة؛ لضمان استقرارية واستدامة الطاقة المجهزة للمواطنين".
واستمع الوزير من العاملين في المخازن إلى بعض المعوقات التي يواجهونها، ووجه بـ "حلها بشكل سريع؛ لتسهيل العمل وتحقيق الأهداف المنشودة".
وأشار البيان إلى، أنه "في خطوة تقديرية لجهود العاملين، وجه الوزير بتكريم الملاكات العاملة في المخازن، مثمناً تفانيهم في العمل واستمرارهم بتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة لضمان ديمومة التيار الكهربائي وخدمة المواطنين".