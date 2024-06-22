الأمانة العامة: دوام الموظفين في بغداد سيكون 6 ساعات

2024-06-22 21:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد اليوم السبت (22 حزيران 2024)، ان دوام الموظفين في بغداد سيكون 6 ساعات اعتبارا من الغد.

وقال مجيد في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "دوام الموظفين في بغداد سيكون 6 ساعات اعتبارا من يوم غد ولغاية 29/ 8".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقليص ساعات الدوام في العراق ابتداء من يوم غد الاحد وحتى نهاية شهر اب المقبل، وبينما كان الامر واضحا بالنسبة للمحافظات بتحديد الدوام من السابعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، الا ان بغداد تحتاج الى شيء من التفصيل.

وتقدم "بغداد اليوم"، توضيحا لآليات وتوقيتات الدوام في بغداد وفقا للقرار الجديد، حيث ان القرار يتضمن تقديم الدوام ساعة صباحا وتقليصه ساعة أيضا، وفقا للتوقيتات الجديدة التي تم تحديدها للوزارات قبل أسابيع.

ووفقًا لذلك فأن، دوام الدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات ( الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة ، والصناعة والمعادن) و( البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني)، من المفترض يبدأ الساعة 6 صباحا، وينتهي في الساعة 12 ظهرًا.

اما دوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، يبدأ الساعة 7 صباحًا، أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة 1 بعد الظهر.

ويبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و( ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العليا للحج والعمرة، ومجلس الدولة، مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة) الساعة 8 صباحًا، وينتهي في الساعة 2 بعد الظهر.

ويبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة 9 صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد، وينتهي الساعة 3 عصرًا.