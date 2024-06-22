2024-06-22 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة التربية، استئناف الامتحانات الوزارية بدءا من يوم غد الاحد (23 حزيران 2024)، مؤكدةً استمراريتها رغم العطل المحلية. وقالت الوزارة في بيان، لمنصة “إيشان”، إنه “تم استئناف الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية بدءا من يوم غد الاحد الموافق 23 حزيران 2024، بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وحسب الجدول المعلن”. وأكدت بأنها “مستمرة ولن تتوقف رغم […]

ظهرت المقالة باستثناء عطلة الغدير.. استئناف امتحانات السادس الإعدادي بدءاً من الغد أولاً على ايشان.