2024-06-22 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

طالبت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم السبت، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق للوقوف على طبيعة الحرائق الأخيرة التي شهدتها البلاد، فيما أمهلته 15 يوماً لإرسال نتائج التحقيق إلى اللجنة. وأعربت اللجنة في بيان تلقته “إيشان”، عن “أسفها الشديد بشأن حوادث الحرائق في بعض المحافظات العراقية والتي طالت مستشفيات ومراكز تسوق وغابات […]

ظهرت المقالة الأمن النيابية تمهل الشمري ١٥ يوماً لفتح تحقيق بالحرائق وإرسال النتائج أولاً على ايشان.