2024-06-22 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم السبت، تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول، خلفا للمدرب الحسين عموتة.

وسيكون السلامي أمام تحدي قيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتبارا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027.

‎وسيقدم الاتحاد، المدرب الجديد للنشامى رسمياً قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي.

‎يذكر أن سلامي يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات، ‎كما كان أحد نجوم المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كاس العالم 1998.

‎ومن أبرز انجازت المدرب المغربي لقب بطولة أفريقياللمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة الى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.