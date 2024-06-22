الإطاحة بأهم المفارز الإرهابية بينهم قيادي خطر وتدمير أوكارهم في صلاح الدين

2024-06-22 22:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني/ قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، الإطاحة بأهم المفارز الإرهابية بينهم "قيادي خطر" وتدمير أوكارهم ضمن قاطع قيادة عمليات شرقي صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية تنسيق العمل الأمني والاستخباري، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، نفذ جهاز المخابرات الوطني العراقي بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين".

وأضافت، إن "الأبطال في هذين الجهازين، شرعوا بعمليات رصد ومتابعة لأوكار الإرهابيين في المنطقة أعلاه ومحاصرة اهم مفرزة إرهابية ضمن هذا القاطع، وبالتنسيق مع صقور الجو الشجعان تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 التي دكت هذا النفق وكذلك باقي الأوكار، مما أدى الى قتل جميع أفراد المفرزة الإرهابية والتي يقدر عدد أفرادها بحسب المعلومات الأولية 7 إرهابيين من بينهم قيادي خطر".

وتابع: "تؤكد هذه العملية مستوى التنسيق والتعاون الاستخباري المشترك بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي هي صاحبة المبادرة في القضاء على فلول الإرهاب الذين أصبحوا لا يجدون ملاذاً لهم على امتداد الأراضي العراقية".