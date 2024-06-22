فوزان لكربلاء والحدود في دوري نجوم العراق

2024-06-22 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن نادي كربلاء بكرة القدم، اليوم السبت، من الفوز على نظيره الكرخ بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب الحدود على الميناء بذات النتيجة في دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نادي كربلاء تغلب على نظيره الكرخ بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 34 من دوري نجوم العراق".وأضاف، أن "كربلاء سجل مبكرا عبر اللاعب سجاد رعد في الدقيقة 10، فيما عادل النتيجة للكرخ جعفر عبيس كاظم في الدقيقة 45، فيما سجل هدف الفوز لكربلاء حسين طالب في الدقيقة 67".وفي المباراة الثانية، تمكن نادي الحدود من التغلب على الميناء بنتيجة 2-1 ضمن دوري النجوم".وسجل إبراهيم غازي في الدقيقة 8 للحدود، فيما سجل هدف التعادل وليام جيبور في الدقيقة 73، وتمكن إبراهيم غازي من إحراز هدف الفوز لفريقه من علامة الجزاء".