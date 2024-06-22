2024-06-22 22:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، خطة لزيادة إنتاج الثروة السمكية عبر 4 مسارات. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة مهدي سهر في تصريح صحفي، إن “الوزارة تعمل على دعم مشاريع الأقفاص العائمة لزيادة إنتاج الأسماك وهو ما سينعكس على الأسعار أيضا”، مبينا، أن “هناك تشجيعا على اتباع هذا الخيار عبر إقامة دورات إرشادية وبحثية من قبل […]

ظهرت المقالة العراق يتوجه نحو “الطاقة الشمسية والمياه الجوفية” لزيادة الثروة السمكية أولاً على ايشان.