فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمساحات من الحشائش في نينوى

2024-06-22 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حادث حريق بمساحات من الحشائش المتيبسة في محافظة نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع بمساحات من الحشائش المتيبسة بمنطقة الغابات في محافظة نينوى دون تسجيل إصابات بشرية".