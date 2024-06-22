العمليات المشتركة: الإطاحة بأهم المفارز الإرهابية بينهم قيادي خطر شرقي صلاح الدين

2024-06-22 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الإطاحة بأهم المفارز الإرهابية بينهم قيادي خطر ويدمر أوكارهم ضمن قاطع قيادة عمليات شرقي صلاح الدين.وذكرت القيادة في بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية تنسيق العمل الأمني والاستخباري، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، نفذ جهاز المخابرات الوطني العراقي بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين".وأضافت، "إذ شرع الأبطال في هذين الجهازين بعمليات رصد ومتابعة لاوكار الإرهابيين في المنطقة أعلاه ومحاصرة اهم مفرزة إرهابية ضمن هذا القاطع ، وبالتنسيق مع صقور الجو الشجعان تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 التي دكت هذا النفق وكذلك باقي ألاوكار ، مما ادى الى قتل جميع أفراد المفرزة الإرهابية والتي يقدر عدد أفرادها بحسب المعلومات الأولية 7 إرهابيين من بينهم قيادي خطر" .وأشارت إلى أن "هذه العملية تؤكد مستوى التنسيق والتعاون الاستخباري المشترك بين الاجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية التي هي صاحبة المبادرة في القضاء على فلول الارهاب الذين أصبحوا لا يجدون ملاذاً لهم على امتداد الاراضي العراقية".